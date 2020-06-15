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Музеи РВИО начнут свою работу с 16 июня

Музеи РВИО начнут свою работу с 16 июня

Музеи Российского военно-исторического общества начнут свою работу с 16 июня, сообщает пресс-служба РВИО.

Музей военной формы будет работать со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00, а Музей Московских стрельцов «Стрелецкие палаты» будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00. Вход в музеи будет осуществляться по предварительной записи с интервалом в 15 минут.

В Музее Музея военной формы представлены три постоянные экспозиции. Экспозиция «Мундир для героя» рассказывает об эволюции военной формы одежды и амуниции от XVI века до современности. Экспозиция «Нам есть чем гордиться!» представляет новейшие военные разработки, образцы военной формы, экипировки и снаряжения современных военнослужащих России. Экспозиция «Усадьба Васильчиковых» знакомит с историей старинной усадьбы, в которой находится Музей. Также в Музее открыты временные выставки «Императорская кавалерия», посвященная истории формы одежды, снаряжения и вооружения основных видов русской конницы эпохи XIX – начала XX веков и «Краски войны» — военная летопись России глазами художников-живописцев.

В Музее Московских стрельцов «Стрелецкие палаты» работают мультимедийные экспозиции «Московские стрельцы» и «Служилые люди государства Московского», рассказывающие историю первого регулярного войска Руси и развития отечественных вооруженных сил в XVII веке.

# Общество
По материалам: edu.ru

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