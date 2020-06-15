Музеям запретили работать с туроператорами на неопределенное время

Алексей Вольцев

В новых рекомендациях Роспотребнадзора по организации работы музеев содержится прямой запрет на заказ туроператором посещения музеев для туристов. При этом другим категориям посетителей эта услуга доступна. Туроператоры считают эту меру дискриминационной и нелогичной, полагая, что она ставит под угрозу весь летний сезон экскурсионного туризма.

10 июня 2020 г. глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях». Документ сразу вызвал справедливую критику туристического сообщества.

В «Рекомендациях», помимо массы положений, регламентирующих работу музеев в новых условиях (правила дезинфекции, масочный режим, социальное дистанцирование и пр.), есть два пункта, регламентирующих экскурсии.

Так, пункт 10 документа гласит: «Допускается проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами и посетителями музея 1,5-2 м».

Два руководителя крупных операторов по внутреннему туризму выразили в беседе с корреспондентом «Вестника АТОР» надежду, что им как-то удастся договориться с музеями на пропуск групп по 5 человек, хотя и отметили, что это требование само по себе создаст большие сложности при построении программ. «Возможно, от посещения ряда музейных объектов придется и вовсе отказаться, программы переделать», – отметил один из экспертов.

ТУРОПЕРАТОРЫ NON GRATA

Надежды на мини-группы, впрочем, пока выглядят призрачными. Дело в том, что в следующем, 11-м пункте «Рекомендаций» Роспотребнадзора, прописано: «Не допускается прием туристско-экскурсионных групп и реализация соглашений с туристическими компаниями. Прием туристско-экскурсионных групп возобновить после снятия всех ограничительных мер, связанных с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)».

Таким образом, Роспотребнадзор де-факто запретил туроператорам работать с музеями России на неопределенное время. С любыми группами.

Особенное значение музеи как часть экскурсионных программ имеют в Петербурге и Ленобласти. В АТОР уже обратилась Ассоциация «Лига туроператоров Санкт-Петербурга», объединяющая 30 ведущих туроператоров по внутреннему туризму Петербурга.

В письме, подписанном директором «Лиги» Кириллом Соколовым, констатируется, что запрет на заказ туроператором посещения музеев для туристов, при том, что другим категориям посетителей эта услуга доступна, дискриминирует участников организованного рынка.

«Мы не подвергаем сомнению необходимость профилактических мер. Мы просим разрешить нам работать и направлять туристов в музеи с условием соблюдения установленных мер безопасности на равных основаниях с другими посетителями музеев», – говорится в письме.

Туроператоры Санкт-Петербурга обращают внимание на следующие вопросы:

Организуя экскурсионное обслуживание, туроператоры обеспечивают соблюдение всех установленных правил при оказании услуг. Туристы прибывают в музей подготовленными, с ними уже проведен инструктаж. Туристы снабжены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.Вызывает удивление, почему туроператор не может заказать для своих туристов экскурсию в музей согласно договору с оплатой по безналичному расчету? Какое отношение форма заказа экскурсии (через сайт / кассу музея или через туроператора) имеет отношение к санитарной безопасности?Турист, прибывающий в музей по линии туроператора, посещает музей в заранее согласованное время, с заранее оформленным билетом. Общение таких туристов с сотрудниками музеев (кассиры, администраторы, сотрудники безопасности) минимизировано.Во многих музеях у туроператоров находятся депозиты на значительные суммы, которые музеи сейчас не возвращают. При действии п.11 «Рекомендаций» Роспотребнадзора туроператоры будут вынуждены отправлять своих туристов за билетами в кассу музея индивидуально, создавая дополнительные очереди и ажиотаж.При этом посещение музея по заранее оплаченной путевке удобнее, безопаснее и дает возможность использовать «замороженные» средства, что крайне важно для туристических компаний, оказавшихся в тяжелом материальном положении. Кроме того, «разморозка» средств туроператоров на счетах музеев позволит сократить сроки возвратов туристам, которые не смогли воспользоваться оплаченными услугами в период пандемии.

«Руководством страны установлен приоритет на запуск и развитие внутреннего туризма. Действие п.11 «Рекомендаций» Роспотребнадзора парализует важнейшее звено внутреннего туризма – организаторов экскурсионных туров», – констатируют в «Лиге туроператоров Санкт-Петербурга». Опрошенные «Вестником АТОР» участники рынка также согласны с этим тезисом.

«Фактически, с этими ограничениями весь экскурсионный туризм в наших программах по России пока идет "коту под хвост"», - резюмировал последствия документа Роспотребнадзора на условиях анонимности один из специалистов крупного федерального туроператора.

Ассоциация туроператоров (АТОР) планирует обсудить возможные изменения в «Рекомендациях» с регуляторами отрасли и другими органами власти, поскольку дискриминационные пункты мешают полноценному старту сезона.

КОГДА ОТКРОЮТСЯ МУЗЕИ

Министр культуры РФ Ольга Любимова 11 июня подписала приказ о возобновлении со вторника, 16 июня, работы открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении Минкультуры России. Речь пока идет не о самих музеях, а об их парковых пространствах. Это уже хорошо – фонтаны Петергофа туристы, хотя и в масках, но смогут увидеть.

«Доступ на территории (в парковые зоны) федеральных учреждений, в том числе на экспозиции под открытым небом, должен быть организован в соответствии с режимом работы организаций и требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности, утвержденными Роспотребнадзором», - сказано в приказе Министерства культуры РФ.

Из «Рекомендаций» Роспотребнадзора следует, что сами музеи открываются по предписаниям и предложениям главных санврачей регионов. Открытие музеев должно быть оформлено распоряжениями «высших должностных лиц органов исполнительной власти». Предположительно, главные музеи Санкт-Петербурга, в том числе Эрмитаж, откроются в середине июля. В других регионах эти сроки определяют региональные власти – так, в Краснодарском крае музеи уже открыты.