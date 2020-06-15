На рынке появятся игры, созданные участниками онлайн-челленджа Кружкового движения НТИ

Анастасия Иванова

865 школьников и студентов из 61 региона России и восьми зарубежных стран стали участниками онлайн-челленджа Кружкового движения Национальной технологической инициативы и компании Wargaming по разработке игровых проектов, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Десять команд школьников и студентов, ставших победителями первого этапа, создали прототипы мобильных игр, затрагивающих современные проблемы. Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России.

Лучшими признаны команды из Москвы, Севастополя, Барнаула, Перми, Петрозаводска, Киева, Челябинска, Уфы.

Перед участниками первого учебного трека стояла задача разработать мобильную игру в самом развивающемся сейчас игровом жанре – hypercasual. Это игры без сложного сюжета с максимально простым управлением и понятной целью. Одновременно команды проходили образовательную программу: изучали геймдизайн, программирование, аналитику, монетизацию и другие направления. С ними работали крупные представители игровой индустрии, в том числе Wargaming, Pixonic, Azur Games, Kefir Studio, DevToDev, OWL Stidio.

Ребята представили головоломки, платформеры, стратегии, которые предлагают разные ролевые модели для игроков и привлекают внимание к актуальным проблемам в образовании, экологии и обществе.

В ближайшие два месяца команды-победители под руководством экспертов игровой индустрии будут дорабатывать свои проекты до полноценных игр. По итогам GameNet-челленджа несколько игр выйдут на рынок Национальной технологической инициативы – GameNet НТИ, а их разработчики будут сотрудничать с компаниями-лидерами игровой сферы.

Кружковое движение НТИ – это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель Кружкового движения – формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, учёных, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение». Задачи НТИ интегрированы в национальный проект «Наука».

Среди инициатив Кружкового движения – первые командные инженерные соревнования для школьников и студентов «Олимпиада НТИ», проектные школы и хакатоны «Практики будущего», всероссийская акция «Урок НТИ», система массового обучения, аттестации и трудоустройства наставников молодёжных проектов «Академия наставников», фестивали идей и технологии RUKAMI, цифровая платформа управления талантами, программа по технологиям совместного обучения человека и искусственного интеллекта «Кентавр» и другие проекты.