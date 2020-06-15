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Начало Петрова поста 15 июня 2020 года

Начало Петрова поста 15 июня 2020 года

Петров пост — один из четырех многодневных постов, который в 2020 году начинается 15 июня. Эксперты расскажут о том, как начать этот пост, в чем его смысл и почему он так важен.


15 июня — очень важный день, в который нужно читать молитвы, стараться вести смиренный образ жизни. Этот пост не продлится очень долго, но нужно отнестись к нему с особым вниманием.

Смысл Петрова поста

Петровым он называется, потому что так сложилась традиция. На самом же деле данный пост посвящен Петру и Павлу — двум самым первым ученикам Христа, которые отдали свои жизни и души служению Богу.

Тайный смысл этого поста заключается не в том, чтобы отдать дань уважения апостолам и соблюсти аскезу. Например, можно в честь поста перестать курить или употреблять алкогольные напитки. Можно простить человека, которого очень трудно было простить всё это время. Это должно исходить от чистого сердца. Любая жертва будет полезной и своевременной.

Церковнослужители говорят, что необходимые шаги и поступки приходят в голову сами собой. Жертва поможет очиститься от грехов, от накопившихся негативных мыслей.


Как начать Петров пост 15 июня

15 число — понедельник, поэтому посетить церковь у многих из нас не получится. Гораздо важнее помолиться Богу и святым Петру и Павлу. Это очень важный день календаря, в который нужно стараться быть ближе к Богу в своих мыслях.

Разумеется, в этот день начинается воздержанием от животной пищи. Данный пост не является строгим, поэтому будет разрешено употреблять в пищу рыбу. Календарь питания по дням поможет разнообразить рацион и легче перенести запреты.

Это очень важный день в духовном плане, поэтому важно подготовить свою квартиру и дом к посту. Если этого не удалось сделать на выходных, можно немного прибраться в понедельник.

Также 15 июня священники и церковнослужители рекомендуют перестать смотреть телевизор и по возможности отказаться от бессмысленного сидения в интернете, которое не пойдет на пользу.

Начало поста — всегда непростое время, пусть он и не такой строгий, каким мог быть. В этот день облегчить начало Петрова поста и настроиться на нужную волну помогут не только молитвы и походы в храм, но и общение с близкими людьми.

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По материалам: dailyhoro.ru

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