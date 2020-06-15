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Надежда Толоконникова связала свой интерес к мужчинам с давлением общества

Надежда Толоконникова связала свой интерес к мужчинам с давлением обществаНадежда ТолоконниковаФото: Александр Паниотов / РИА Новости

Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова стала гостьей шоу «Подруги», в котором связала свой интерес к мужчинам с давлением общества. Выпуск передачи опубликован на YouTube-канале «Нежный редактор».

Активитска призналась, что ее первые сексуальные фантазии, возникшие в подростковом возрасте, были связаны с девушками. «Скорее всего, я под давлением общества стала смотреть в сторону мальчиков больше. Я росла в городе Норильске, где, если ты заявишь, что тебя интересуют девочки, скорее всего, ты будешь огребать от всех по первое число. Вероятно, меня это как-то травмировало», — поделилась Толоконникова. Она вспомнила, что в юном возрасте переживала из-за того, что ее не привлекают мужские тела.

Участница Pussy Riot предположила, что большинство людей, включая ее саму, являются пансексуалами, то есть они способны испытывать романтическое и сексуальное увлечение людьми любого пола и гендера. «Поскольку я считаю, что гендер — это спектр, и есть люди, которые себя определяют вне традиционной мужской и женской модели, то получается если я влюбляюсь в квира, это делает меня пансексуалом», — объяснила Толоконникова.

Она пояснила, что у нее уже были партнеры, которые не вписывались в традиционные гендерные модели. В качестве примера она привела женщину, с которой у нее завязались отношения в тюрьме.

В 2018 году Толоконникова дала интервью журналисту Юрию Дудю, в котором заявляла о том, что иногда у нее бывают партнеры ее пола. При этом она отказалась называть себя бисексуалкой, пояснив, что не относит себя полностью к женщинам.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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