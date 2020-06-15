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Названа стоимость защиты Вашингтона от демонстрантов

Названа стоимость защиты Вашингтона от демонстрантовФото: Eduardo Munoz / Reuters

Телеканал CNN назвал приблизительную стоимость защиты Вашингтона и охраны правопорядка на его улицах во время массовых протестов и вызванных ими беспорядков. На нужды Национальной гвардии из бюджета понадобится выделить 21,1 миллиона долларов. Выдержки из эфира телеканала приводит ТАСС.

Расходы включают в себя мобилизацию бойцов из 11 штатов и округа Колумбии, в который входит столица США. Гвардейцы из остальных штатов уже вернулись к местам своей постоянной дислокации после соответствующего распоряжения президента Дональда Трампа.

В начале июня мэр Вашингтона Мюриэл Баузер отказалась от ввода Нацгвардии в город, несмотря на советы Трампа. По ее словам, использовать бойцов уместно на контрольно-пропускных пунктах по периметру столицы, но не внутри нее.

Протесты в США продолжаются с конца мая. Поводом стало убийство полицейскими в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда. Все участвовавшие в его задержании стражи порядка были уволены, сейчас им предъявлены обвинения.

Акции протеста распространились на другие города США и страны мира. Во многих случаях они переросли в массовые беспорядки и стычки с полицией, также были отмечены случаи мародерства.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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