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Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей

Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей
РИА Новости. Ямало-Ненецкий округ в девятый раз подряд возглавил рейтинг регионов по уровню благосостояния семей, в целом же в лидерах за 2019 год — нефтегазодобывающие регионы и финансовые центры, в конце списка — регионы Северного Кавказа, Псковская, Ивановская области и ряд других, свидетельствует исследование РИА Новости.

Максимально возможный остаток

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2019 года. Рейтинг рассчитывался по максимально возможному остатку денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата.

Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Расчет производился путем сложения двух чистых среднегодовых зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи. В исследовании использованы прожиточные минимумы работающих и детей.


Максимально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты федерации с разным уровнем цен. Как уточняют эксперты, в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи, но ниже эти затраты, определенно, быть не могут.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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