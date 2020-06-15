Названы российские регионы с наивысшим уровнем благосостояния семей

Вадим Карасев

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российскими регионами-лидерами по благосостоянию семей оказались Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область. К такому выводу пришли эксперты агентства РИА Новости, составившие рейтинг на основании данных Росстата.

Показатель рассчитывался как максимально возможный остаток денежных средств в семье с одним или двумя детьми после вычета минимальных расходов. В ЯНАО, который возглавил рейтинг в девятый раз, эта сумма для семьи с двумя детьми составляет 88 тысяч рублей, а в Сахалинской области — 72,7 тысячи рублей.

В целом на вершине рейтинга оказались нефтегазодобывающие регионы и финансовые центры. Так, в Москве данный показатель составил 65,8 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге — 57,3 тысячи рублей. Замкнул пятерку лидеров Ханты-Мансийский автономный округ. Там после вычета минимальных затрат средняя семья из двух работающих человек с двумя детьми может сэкономить 56,8 тысячи рублей.

Еще в шести российских регионах максимальный свободный остаток превышает общероссийский уровень (37,5 тысяч рублей). К ним относятся: Магаданская область, Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Московская область и Тюменская область.

В конце списка по итогам 2019 года оказались Калмыкия (9 тысяч рублей), Брянская область (8,9 тысячи рублей), Дагестан (8,3 тысячи рублей), Ингушетия (8,1 тысячи рублей), Алтайский край (7,9 тысячи рублей), Карачаево-Черкессия (6,4 тысячи рублей), Псковская область (5,7 тысячи рублей), Ивановская область (5,1 тысячи рублей), Чечня (4,2 тысячи рублей) и Кабардино-Балкария (минус 1,02 тысячи рублей).

В 19 российских регионах средний уровень максимального остатка составил от 10 до 15 рублей. По словам специалистов, рост макроэкономических показателей в последние годы незначительно повлиял на благосостояние семей. При этом эксперты отметили, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, ожидать существенного улучшения показателя по итогам 2020 года не приходится, на это потребуется время.