Нижегородские инновационные проекты получат федеральные гранты

Анастасия Иванова

Нижегородские инновационные проекты могут получить федеральные гранты до 5 миллионов рублей, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Заявки на участие в программе "СТАРТ" от Фонда содействия инновациям принимаются до 20 июля 2020 года. Об этом сообщили в региональном минпроме.

"Программа "СТАРТ" дает возможность вывести научные разработки на стадию производства. Часто у разработчиков нет средств на выпуск инновационного продукта. Фонд содействия инновациям помогает получить финансирование, если идея имеет потенциал к коммерциализации", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

По его словам, программа направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации.