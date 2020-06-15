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Новая тематическая неделя Всероссийского конкурса «Большая перемена» посвящена экологии

Новая тематическая неделя Всероссийского конкурса «Большая перемена» посвящена экологии

15 июня стартовала новая тематическая неделя Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Неделя «Сохраняй природу!» пройдет в сообществе «Большая перемена» социальной сети ВКонтакте и будет посвящена экологии, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

В течение всей недели школьников ожидают встречи с экспертами в сфере экологии и эковолонтерами, а также акции и челленджи по защите окружающей среды. Каждый день старшеклассники будут получать информацию о биоразнообразии нашей планеты, рациональном использовании природных ресурсов, альтернативных источниках энергии и многом другом. Среди самых активных участников мероприятий недели – конкурсантов «Большой перемены» – будут разыграны «путешествия мечты» на Камчатку и остров Байкал.

15 июня в 14:00 неделю откроет онлайн-лекторий в прямом эфире «Что происходит с экологией в последние сто лет, и что будет с планетой в будущем?». Его проведет докторант НИТУ «МИСиС», заместитель председателя общественного совета при Минприроды РФ, генеральный директор Ассоциации разработчиков природоохранных технологий и экологических инициатив Александр Закондырин.

Каждый день с 16 по 21 июня в 10:00 школьникам будут предлагаться «экологические» задачи от журналиста и телеведущего Сергея Малозёмова.

16 июня в 16:00 руководитель проектов по экопросвещению «ECOfriends» и «ECOprof-Online» Диана Миниханова проведет мастер-класс на тему осознанного потребления.

17 июня в 14:00 школьники смогут посетить виртуальную экскурсию по художественному Музею Мусора «МУ МУ», ее проведет создатель музея Ирина Клочкова.

А в 18:00 участников ожидает мастер-класс «Зачем сортировать мусор?» от представителя Ассоциации «РазДельный Сбор» Анны Гаркуши.

В четверг, 18 июня, в 14:00 в сообществе состоится онлайн-лекторий на тему: «Альтернативные способы энергии: существуют ли они».

19 июня в 14:00 доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник МГУ, заведующий отделом Государственного океанографического института им. Н.Н. Зубова Николай Дианский проведет для школьников онлайн-лекторий «Роль океана в изменчивости климата Земли».

А в 16:00 старшеклассники смогут получить полезную информацию на мастер-классе «Пластик в Мировом океане: миф или реальная угроза».

20 и 21 июня в течение всего дня участников конкурса ожидают виртуальные экскурсии по местам эко-туризма в России.

Конкурс «Большая перемена» — это возможности для образования, развития и коммуникации всех учеников 8-10 классов. Регистрация участников открыта на сайте БольшаяПеремена.онлайн до 23 июня.

Цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Главным критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.

Конкурс проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Дистанционный этап конкурса «Большая перемена» проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. После тестирования конкурсантов ждет мотивационное задание и работа с кейсами, где вместе со школьниками участие смогут принять их любимые педагоги, а затем – очные соревнования и финал, который состоится в октябре.

В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями станут 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников.

Очные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах, а финал конкурса состоится в октябре текущего года.

Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group, Кружковое движение НТИ.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

# Общество
По материалам: edu.ru

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