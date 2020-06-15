Новолуние в июне 2020 года: что можно делать и что нельзя

Вадим Карасев

Луна нередко влияет на жизни людей. Первое летнее Новолуние часто оказывается непростым временем, поэтому астрологи предлагают узнать, к чему готовиться и как изменить свою жизнь с началом нового лунного месяца.

Новолуние 21 июня пройдет в Знаке Рака. Это довольно непредсказуемый и переменчивый Знак, поэтому перемены в жизнь могут прийти с совершенно неожиданной стороны. Астрологи подсказывают: в это время следует окончательно разобраться в достигнутом, убрать хаос из своей жизни и исправить ошибки прошлого, чтобы в новом лунном месяце ничего не мешало уверенно идти к своим целям.

Новолуние в июне: общая характеристика и важные дела

Новолуние — это всегда стрессовый день: энергетика падает, внутренние силы исчезают. Астрологи называют это время переходом от старого к новому, а любая перестройка практически всегда приносит трудности. 21 июня возрастет апатия, склонность к поспешным выводам и импульсивным решениям. В эти сутки многие будут ощущать спад активности и мотивации, поэтому желательно не перетруждать себя.

Новолуние пройдет в созвездии Рака, что чревато негативными событиями. Рак — очень эмоциональный Знак, подверженнй сомнениям, беззащитности и неуверенности в себе. Лунный Рак 21 июня заразит своими негативными проявлениями многих людей.

Но будут и позитивные моменты. Один из них — глубокая связь с подсознанием и интуицией. Новая Луна обострит все чувства до уровня экстрасенсорного восприятия. Этим обстоятельством стоит воспользоваться, чтобы начать путь к новой, более счастливой жизни.

Новолуние благоприятствует новым начинаниям, однако для Знака Рака, в котором Луна встретит свое перерождение, больше подходят спокойствие, размеренность и продолжение уже начатых дел. Это говорит о том, что 21 июня важно найти баланс между стремлением к стабильности и поисками новых путей. Самым удачным решением станет возвращение к ранее начатым делам, которые были отложены в долгий ящик.





Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют рассматривать надвигающиеся Новолуние как повод заняться собой, накопить силы и позитивную энергетику, посвятить время духовным практикам и избавиться от комплексов. Все эти начинания обязательно найдут поддержку у ночного светила.

Астрологи о рисках: что нельзя делать 21 июня

Избежать неприятностей 21 июня помогут подсказки астрологов. Есть простые правила, которые помогут нейтрализовать негатив этих лунных суток.

Есть риск навредить собственному благополучию. Лучше отложить финансовые дела на другой, более гармоничный день.Перерождение Луны — отличный момент для того, чтобы научиться спокойно воспринимать удары судьбы и несправедливость жизни. И первый шаг к очищению от негатива — исправление прошлых ошибок и прощение обид. Стоит простить тех, кто когда-то причинил боль, и разрубить негативные энергетические привязки, чтобы стать свободным и счастливым человеком.Прежде, чем принимать какие-то решения, нужно все хорошо обдумать, оценить ситуацию с разных ракурсов, выслушать чужое мнение. Не исключено, что под воздействием эмоций можно преувеличить масштабы проблемы. Негативные мысли, страхи и сомнения — всего лишь провокации Луны.В такой сложный день, как Новолуние, очень важно окружить себя надежной защитой близких людей. Неприятности будет происходить значительно чаще, если пребывать в кругу незнакомцев и делиться с ними сокровенным, ведь это время расцвета энергетических вампиров.