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Новый Lexus IS появится уже в скором времени

Новый Lexus IS появится уже в скором времени

В Сети появились фото нового Lexus IS, сообщает издание Infocar.

На сегодняшний день известно, что, как и прежде у автомобиля будет заднеприводная компоновка и привычный каркас кузова с соблюдением всех
пропорций, однако форма дверных проёмов всё же будет отличаться. Совместно со стандартной машиной будет выпускаться и версия F Sport, кузов
которой получит спортивный обвес и дополнительные элементы экстерьера.

Передняя панель, а также находящиеся на ней устройства и органы управления, равно как и рулевое колесо изменениям не подверглись. Зато появился
отдельно стоящий экран мультимедиа с современной начинкой. Управление информационно-развлекательным комплексом осуществляется при помощи тачпада на центральном тоннеле.

Линейка моторов также останется прежней. В списке значатся четырёхцилиндровый турбированный двигатель объёмом 2,0 литра, атмосферник V8 на 3,5 литра, а также гибридная силовая установка. Более подробная информация будет доступна уже скоро.

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По материалам: u-f.ru

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