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Объяснена привлекательность российских вузов для Китая

Объяснена привлекательность российских вузов для КитаяФото: globallookpress.com

Для Китая российские вузы оказались привлекательны не только своей ценовой политикой, но и качеством образования. Поэтому торговое представительство будет продвигать обмен знаниями между Москвой и Пекином, заявил торгпред России в Китае Сергей Инюшин. Его слова приводит РИА Новости.

«Решающим здесь оказывается не столько ценовой фактор: в Китае есть социальная прослойка, представители которой ориентируются на российскую культуру», — объяснил Инюшин. Он также подчеркнул, что в России есть ряд вузов, который готовит ценных специалистов технических направлений. Кроме того, отмечается и глубина знаний, преподаваемых во многих профильных образовательных учреждениях. И речь не только о столичных, но и о региональных институтах и университетах, добавил торгпред.

По его словам, торговое представительство задумывается об организации бизнес-миссии вузов. Россия намерена обеспечить себе соответствующую нишу в Китае, так как отечественная высшая школа сильна даже на фоне популярности западных университетов.

Ранее сообщалось, что МГУ имени Ломоносова вошел в мировой топ вузов и занял 74-ое место в рейтинге лучших университетов мира по версии Quacquarelli Symond. Вторым российским учебным заведением в списке стал Санкт-Петербургский государственный университет (СПБГУ). Он занял 225-ое место в общемировом рейтинге.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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