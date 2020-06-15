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Оценены сроки возвращения российской экономики к «докоронавирусному» росту

Оценены сроки возвращения российской экономики к «докоронавирусному» ростуФото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

При благоприятном развитии событий российская экономика выйдет на «докоронавирусные» темпы роста уже к середине 2021 года. Об этом в интервью РИА Новости рассказал гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко.

По базовому прогнозу возвращения к прежним темпам, это произойдет к 2022 году. Тищенко назвал разумным решение правительства подождать, когда будет виден масштаб глобального бедствия и способность других стран поддержать свою экономику и цены на нефть. «Но для стратегии роста нынешние параметры выглядят недостаточными и более медленными, даже на фоне падения процентных ставок», — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что Россия вошла в пятерку стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками к восстановлению после пандемии коронавируса. Предпосылками к быстрому выздоровлению экономики являются небольшой госдолг, низкий показатель безработицы, невысокие налоговые сборы и слабая зависимость от международной торговли.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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