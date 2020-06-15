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ОНФ в Подмосковье подвел промежуточные итоги конкурса для школьников «Россия в моей душе»

ОНФ в Подмосковье подвел промежуточные итоги конкурса для школьников «Россия в моей душе»

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Подмосковье подвело промежуточные итоги творческого конкурса для школьников «Россия в моей душе», сообщает пресс-служба Регионального отделения ОНФ в Московской области.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства образования Московской области.

В конкурсе приняли участие более 1 тысячи ребят, которые прислали 1500 работ.

Конкурс стартовал 1 июня в День защиты детей. Школьникам было предложено поделиться представлением о своей стране разными средствами – рисунками, фотоэтюдами, видеороликами, сочинениями и стихотворениями. Работы необходимо было опубликовать на странице в социальных сетях Фейсбук, ВКонтакте или Инстаграм в период с 1 по 7 июня с хештэгом #РоссияВМоейДуше.

Работы оценивались при помощи онлайн-голосования в соцсетях. Также было формировано и профессиональное жюри под руководством сопредседателя регионального штаба ОНФ в Московской области, народного артиста России Андрея Соколова.

«Мы получили заявки не только от школьников, но и от родителей с детьми дошкольного возраста. Таких работ оказалось 65. И они не останутся без внимания. А один из Домов детского творчества представил работы 15 воспитанников. Лидерами по числу участников стали городские округа Электросталь, Солнечногорск, Химки, Балашиха. Что касается самих работ: 331 – это фотографии, 182 – стихотворения свои и других авторов, но «по теме», 183 – свои рисунки, 132 – видеоролики и слайд-шоу, 87 конкурсантов выступили в роли чтецов, 32 участника исполнили песни, 13 школьников – поделки», - сообщил Соколов.

Имена победителей будут объявлены 23 июня. А специальная церемония награждения пройдет 22 июля.

Общероссийский народный фронт  – это общественное движение, которое создано в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина и которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

# Общество
По материалам: edu.ru

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