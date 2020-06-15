Оркестр MusicAeterna номинировали на международную премию Gramophone

Анастасия Иванова

Британский журнал о классической музыке Gramophone объявил претендентов на премию Gramophone Classical Music Awards в категории "Оркестр года – 2020", сообщается на сайте журнала. В их числе оркестр MusicAeterna из России.

Среди номинантов также Симфонический оркестр BBC, Бергенский филармонический оркестр, Немецкий симфонический оркестр Берлина, Симфонический оркестр Бирмингема, Фрайбургский барочный оркестр, Национальный оркестр Лилля, Лос-Анджелесский филармонический оркестр, Симфонический оркестр NHK и Филадельфийский оркестр.

Награда Gramophone ClassicalMusic Awards была учреждена в 1977 году, но в этой категории она в 2020-м году вручается только в третий раз. Ранее ее получали Гонконгский симфонический оркестр (2019) и Симфонический оркестр Сиэтла (2018).

сайте Gramophone до 7 сентября.

Чтобы облегчить читателям выбор, организаторы создали плейлист на Apple Music с возможностью послушать каждого из десяти кандидатов.

Оркестр и хор musicAeterna основал в 2004 году дирижер Теодор Курентзис. Он состоит из музыкантов из 12 стран и 20 городов России. В его репертуаре шедевры старинной музыки, сочинения XIX—XX веков и экспериментальные произведения современных авторов.