Оставшиеся в России туристы принесут ритейлерам до 80 млрд рублей

Вадим Карасев

Российские продовольственные ритейлеры смогут дополнительно заработать до 80 млрд рублей из-за спада туротрасли. Такой прогноз озвучили в Национальном рейтинговом агентстве (НРА), передает "Коммерсант".

"Часть потребителей, которая в прошлые годы находилась за рубежом (в отпусках, а теперь решила остаться дома), войдет в активную клиентскую базу ритейлеров этим летом", - говорится обзоре продуктового ритейла. В нем также указывается, что число выездных поездок почти в два раза больше количества въездных.

Отказавшись от зарубежных курортов, россияне будут тратить деньги внутри страны, что может принести рознице в июле-сентябре дополнительно 60–80 млрд рублей, прогнозирует начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов предположил, что отдых на российских курортах может подорожать более чем на 20-30%.