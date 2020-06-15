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Паспортные и банковские данные более 100 тысяч россиян выставили на продажу

Паспортные и банковские данные более 100 тысяч россиян выставили на продажуФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В сети выставили на продажу базу данных, содержащую сведения о 115 тысячах россиян, включая их паспортные данные и сведения о банковском счете. Однако, как рассказал РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян, ее подлинность не подтверждена.

По мнению специалиста, жертвами мошенников могли стать россияне, застрявшие за границей из-за пандемии коронавируса, а затем вернувшиеся домой. Оганесян отметил, что в базе данных содержится 58 столбцов, среди них есть ФИО, дата рождения, данные внутреннего и заграничного паспортов, адрес, телефон, электронная почта, сведения о банковской карте. Кроме того, там имеется информация о дате выезда из России и о стране пребывания. Эксперт отметил, что сведения могли быть скопированы при передаче из одного ведомства в другое по электронным каналам связи.

По словам Оганесяна, впервые подобное объявление появилось в конце апреля. Утверждалось, что в нем содержатся данные 79,6 тысячи человек. Продавец оценил базу данных в 240 тысяч долларов, однако не предоставил никаких доказательств подлинности, а через несколько дней удалил объявление. В июне другой продавец опубликовал похожее предложение. Число человек якобы выросло до 115 тысяч, а ее стоимость — до 627 тысяч долларов.

При этом Оганесян отметил, что подлинность базы данных не подтверждена: продавец опубликовал только скриншот с 34 строками и не предоставил больше никаких доказательств достоверности сведений, а также назначил нетипично высокую цену.

В мае сообщалось, что на одном из форумов даркнета выставили на продажу базу данных российских автовладельцев. Согласно описанию базы, в ней содержится 129 миллионов лидов, полученных из реестра ГИБДД. В основном это информация о транспортных средствах, зарегистрированных в России: место регистрации, марка и модель автомобиля, дата первичной и последней регистрации. За дополнительную плату продавцы предлагали предоставить персональные данные автовладельцев.

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По материалам: lenta.ru

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