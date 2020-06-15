Перечислены регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Вадим Карасев

Эксперты составили рейтинг регионов России по уровню благосостояния семей. Его лидером в девятый раз стал Ямало-Ненецкий округ.

Исследование провели эксперты РИА Новости, которые использовали данные Росстата о максимально возможном остатке денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов. Лидирующие позиции по данному показателю в 2019 году заняли нефтегазодобывающие регионы и финансовые центры.

Показатель рассчитывался как максимально возможный остаток денежных средств в семье с одним или двумя детьми после вычета минимальных расходов. В ЯНАО максимально возможный остаток составляет ₽88,5 тыс, а в Сахалинской области ₽72,7 тыс. По этому показателю они опережают Москву (₽65,8 тыс.) и Санкт-Петербург (₽57,3 тыс.).

В первой пятерке оказался также Ханты-Мансийский автономный округ, где после вычета минимальных затрат средняя семья из двух работающих человек с двумя детьми может сэкономить ₽56,8 тыс.

В конце списка оказались в основном регионы Северного Кавказа: в Карачаево-Черкесии сэкономить удается ₽6,4 тыс., а в Дагестане ₽8,3 тыс. В списке рядом также расположились Псковская область (₽5,7 тыс.) и Ивановская область (₽5,1 тыс.). В самом конце списка - Кабардино-Балкария, где, как выяснили эксперты, сэкономить семье из трех-четырех человек не удается ничего.

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