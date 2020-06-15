Передумали разводиться? Оксана Самойлова и Джиган не явились на заседание суда

Вадим Карасев

Головинский суд в Москве не смог развести 34-летнего рэпера Джигана с 32-летней Оксаной Самойловой. Как сообщают инсайдеры телеграм-канала Mash, никто из супругов не явился на заседание. Производство по делу было якобы прекращено в связи с отказом истца (Самойловой) от иска и примирением сторон, а это значит, что инстаграм-модель, видимо, простила возлюбленного.





Адвокат Самойловой от комментариев по поводу примирения сторон отказался. В микроблоге у звезд все тихо. Сегодня Оксана опубликовала сторис из автомобиля, но ехала многодетная мама (знаменитости воспитывают дочек Ариелу, Лею, Майю и сына Давида) явно не в суд.

Поклонники давно стали подозревать, что развод звезд отменяется: Самойлова вновь стала носить обручальное кольцо, пара живет под одной крышей, а на выходных они всей своей большой семьей ездили на дачу к родителям Оксаны.





Напомним, проблемы в семье возникли в феврале, когда Джиган стал злоупотреблять запрещенными веществами и вел себя неадекватно. Впоследствии выяснилось, что он давно изменяет Оксане, с которой состоит в браке с 2012 года. Позже Джиган прошел курс лечения в реабилитационном центре, всеми силами пытался извиниться перед любимой, но она была непреклонна. Судя по всему, супругам все-таки удалось уладить разногласия.



