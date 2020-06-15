Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Петицию Успенской для Ефремова назвали «медвежьей услугой»

Петицию Успенской для Ефремова назвали «медвежьей услугой»Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Эксперт комиссии по СМИ Общественной Палаты России Вадим Манукян раскритиковал певицу Любовь Успенскую за желание создать петицию в поддержку устроившему смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову. Об этом он заявил в интервью «МК».

Эксперт назвал такую помощь «медвежьей услугой» для Ефремова. «Она еще и друзей может втравить в собственное желание защитить Ефремова», — сказал Манукян. Он отметил, что Лев Лещенко, Владимир Винокур, Надежда Бабкина, о которых говорит Успенская, без ее активности могли бы ничего не подписывать.

По его словам, артисты, с которыми он поговорил на эту тему поддержки Ефремова, «ошарашены» заявлениями Успенской. «У них совершенно иная позиция по этому делу и они считают, что все должен решать суд, а не какие-то петиции артистов», — заметил собеседник издания.

По его мнению, каждый артист может сам решить, кого поддерживать. «По такой логике получается, что любого артиста, который оступится, должны только лечить», — подчеркнул Манукян.

Ранее Успенская вступилась за Ефремова, устроившего смертельное ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров. По словам исполнительницы, артист «нуждается не в наказании, а в лечении». Успенская заявила о намерении создать петицию в его поддержку, а также планирует призвать к этому коллег. Исполнительница назвала Ефремова неравнодушным и чутким человеком и призвала его поддержать.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, он был отправлен под домашний арест.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Петицию Успенской для Ефремова назвали «медвежьей услугой»
Петицию Успенской для Ефремова назвали «медвежьей услугой»
Американский генерал возмутился "прощупыванием" обороны США Россией
Американский генерал возмутился "прощупыванием" обороны США Россией
Призывники смогут пройти альтернативную службу при храме Минобороны
Призывники смогут пройти альтернативную службу при храме Минобороны
Племянница Трампа раскроет его налоговые схемы
Племянница Трампа раскроет его налоговые схемы
Учительница русского языка пристыдила Дудя за безграмотность
Учительница русского языка пристыдила Дудя за безграмотность
Названы российские регионы с наивысшим уровнем благосостояния семей
Названы российские регионы с наивысшим уровнем благосостояния семей
Как солнечное затмение 21 июня повлияет на жизнь Знаков Зодиака в 2020 году
Как солнечное затмение 21 июня повлияет на жизнь Знаков Зодиака
The Doors отметят 50-летие "Morrison Hotel" выпуском комикса
The Doors отметят 50-летие "Morrison Hotel" выпуском комикса
Путин назвал причины взятия аэропорта "Слатина" в Косово в 1999 году
Путин назвал причины взятия аэропорта "Слатина" в Косово в 1999 году
Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi
Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi
У переболевших коронавирусом россиян нашли общее осложнение
У переболевших коронавирусом россиян нашли общее осложнение
Узбекистан возобновляет международное авиасообщение
Узбекистан возобновляет международное авиасообщение

Топ на сегодня

В Молдавии вернут ограничения, но не для экономических агентов
В Молдавии вернут ограничения, но не для экономических агентов
Пикетчики у посольства США в Риге выступили «против Covid-19 и „Флойд-19“»
Пикетчики у посольства США в Риге выступили «против Covid-19
В ДНР заявили, что силовики три раза за сутки нарушили перемирие
В ДНР заявили, что силовики три раза за сутки нарушили перемирие
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 июня
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 июня
Врио главы Чувашии пойдет на выборы самовыдвиженцем
Врио главы Чувашии пойдет на выборы самовыдвиженцем

Еще по теме

Адвокат оценил шансы Ефремова "закосить под больного"
Экс-главе фракции ПР Ефремову вручили обвинительный акт
Столичный суд сегодня может продлить арест А.Ефремову еще на 2 месяца
Дело Ефремова передают в суд