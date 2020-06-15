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Пять кандидатов на пост главы Камчатки подали документы в избирком

Пять кандидатов на пост главы Камчатки подали документы в избирком
Пять кандидатов на должность губернатора Камчатского края подали документы в региональную избирательную комиссию, в том числе врио главы региона Владимир Солодов, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Президент России Владимир Путин 3 апреля принял отставку по собственному желанию прежнего губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Солодова, который с 2018 года был председателем правительства Якутии. Ранее ЦИК России сообщал РИА Новости, что выборы губернатора края состоятся в единый день голосования - 13 сентября. Также сообщалось, что Солодов намерен идти на выборы в качестве самовыдвиженца.

"Четырнадцатого июня пакет документов в избирательную комиссию подал врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов. Еще четыре человека выдвинули свои кандидатуры на должность губернатора Камчатского края и подали пакеты документов в краевую избирательную комиссию в пятницу", - говорится в сообщении.

Среди подавших документы военный пенсионер и самовыдвиженец Этибар Сабир-Оглы Тагиев, руководитель регионального отделения партии "Патриоты России" Александр Остриков, преподаватель Андрей Лиходедов, выдвинутый партией "Гражданская платформа", и представитель "Партии Роста" Максим Близнюков.


Камчатского края всем претендентам надо пройти муниципальный фильтр – собрать в свою поддержку от 58 до 60 подписей муниципальных депутатов. Сейчас в регионе 580 депутатов сельского, районного и городского уровней, 116 из которых являются самовыдвиженцами. Период выдвижения кандидатов продлится до 4 июля.
# Политика
По материалам: ria.ru

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