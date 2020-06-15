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Пять колледжей Удмуртии получили более 152 млн рублей грантов на создание мастерских

Пять колледжей Удмуртии получили более 152 млн рублей грантов на создание мастерских

Пять колледжей Удмуртии получили более 152 миллионов рублей грантов на обеспечение материально-технической базы и создание мастерских, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Александра Бречалова.

Гранты выделены в рамках реализации нацпроекта «Образование».

«Более 152 миллионов рублей будет выделено на обеспечение материально-технической базы современным требованиям федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Гранты получили Строительный техникум из Ижевска, Асановский аграрно-технический техникум, Увинский профессиональный колледж, Можгинский агропромышленный колледж, Сарапульский педагогический колледж. Три из пяти организаций имеют сельскохозяйственную направленность – Удмуртия в этом лоте получила самое большое количество грантов», - отметил Бречалов.

Отмечается, что Асановский аграрно-технический техникум на грант в размере более 40 миллионов рублей создаст 5 мастерских: ветеринария, геномная инженерия, сельскохозяйственные биотехнологии, сити-фермерство, эксплуатация сельскохозяйственных машин.

«В результате появится возможность на базе техникума проводить чемпионаты WorldSkills и демонстрационные экзамены по новым компетенциям, расширится перечень образовательных программ среднего и дополнительного профобразования. В техникуме можно будет получать знания и школьникам, и гражданам старшего поколения. Техническая база техникума пополнилась уникальной техникой и аппаратурой: трактор NewHolland, УЗИ-сканер, робот-дояр, агронавигатор, пресс-подборщик», - сообщил Бречалов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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