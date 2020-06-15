Пять колледжей Удмуртии получили более 152 млн рублей грантов на создание мастерских

Алексей Вольцев

Пять колледжей Удмуртии получили более 152 миллионов рублей грантов на обеспечение материально-технической базы и создание мастерских, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Александра Бречалова.

Гранты выделены в рамках реализации нацпроекта «Образование».

«Более 152 миллионов рублей будет выделено на обеспечение материально-технической базы современным требованиям федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Гранты получили Строительный техникум из Ижевска, Асановский аграрно-технический техникум, Увинский профессиональный колледж, Можгинский агропромышленный колледж, Сарапульский педагогический колледж. Три из пяти организаций имеют сельскохозяйственную направленность – Удмуртия в этом лоте получила самое большое количество грантов», - отметил Бречалов.

Отмечается, что Асановский аграрно-технический техникум на грант в размере более 40 миллионов рублей создаст 5 мастерских: ветеринария, геномная инженерия, сельскохозяйственные биотехнологии, сити-фермерство, эксплуатация сельскохозяйственных машин.

«В результате появится возможность на базе техникума проводить чемпионаты WorldSkills и демонстрационные экзамены по новым компетенциям, расширится перечень образовательных программ среднего и дополнительного профобразования. В техникуме можно будет получать знания и школьникам, и гражданам старшего поколения. Техническая база техникума пополнилась уникальной техникой и аппаратурой: трактор NewHolland, УЗИ-сканер, робот-дояр, агронавигатор, пресс-подборщик», - сообщил Бречалов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.