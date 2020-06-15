Планировавшего бойню в российской школе подростка назвали «тихим парнем»

Вадим Карасев

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Одноклассница подростка, который планировал бойню в школе в Волгограде, описала его как тихого парня. Ее слова приводит РИА Новости.

Девочка рассказала, что они вместе учились в седьмом классе, пока того не перевели на домашнее обучение. Она отметила, что за пределами школы не общалась с одноклассником.

«Не могу точно сказать, мог ли он на такое пойти. В школе он был простым, тихим парнем», — сказала девочка.

Ранее, 15 июня, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщили, что предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, которое готовил подросток 2005 года рождения. У задержанного изъяли готовую самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие. Кроме того, у подростка обнаружили записи с инструкциями по изготовлению бомб и организации массовых убийств в школах.