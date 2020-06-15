Плющенко вызвал Навального «обсудить вопросы по-мужски»

Вадим Карасев

Евгений ПлющенкоФото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вызвал блогера Алексея Навального «обсудить вопросы по-мужски». Соответствующее заявление спортсмен сделал в сториз Instagram.

Перепалка произошла из-за комментария, который Навальный оставил под постом Плющенко с призывом к россиянам пойти на голосование по поправкам в Конституцию. «Несчастный ребенок, которому достались алчные бессовестные родители», — написал блогер к видео, в котором снялись фигурист, его супруга Яна Рудковская и сын Саша (Гном Гномыч).

«Забавно, конечно, слышать от тебя про совесть. О каком гражданском обществе можно говорить, если голосовать разрешено только за тебя, а когда не за тебя, то по твоей указке? Каждый человек волен говорить о своей позиции прямо. На каждый роток ты свой платок не накинешь», — обратился к Навальному Плющенко.

Затем спортсмен заявил, что ему стыдно жить с Навальным в одной стране, и вызвал его обсудить вопросы по-мужски, спросив: «Надеюсь, не зассышь?»

Блогер пока не ответил на вызов Плющенко.

Ранее 15 июня стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Навального по статье о клевете. Его подозревают в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В одном из роликов ветеран высказал свою позицию по поводу поправок к Конституции, а Навальный, по мнению следствия, разместил в своих аккаунтах в соцсетях данное видео и опубликовал вместе с ним комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство Артеменко.