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Появление куриных ножек в цветах флага России объяснили

Появление куриных ножек в цветах флага России объяснилиФото: Telegram-канал «Подъём»

Птицефабрика «Троекурово» объяснила появление в соцсетях рекламы куриных ножек, раскрашенных в цвета флага России. В пресс-службе компании рассказали изданию «Подъем», что публикация была информационной атакой.

Отмечается, что аккаунты в Twitter и во «ВКонтакте», в которых появились посты с окрашенными в цвета триколора куриными ножками, якобы выпущенными специально ко Дню России, не принадлежат компании «Троекурово».

«На бренд "Троекурово" в социальных сетях ведется информационная атака с аккаунтов vk.com/troekurovoru и twitter.com/troekurovoru. Данные аккаунты не имеют никакого отношения к бренду "Троекурово" и его коммуникации», — сообщили в пресс-службе. В компании отметили, что в отношении «происходящих действий третьих лиц будет проведено расследование со стороны компетентных органов».

Аккаунт «Троекурово», опубликовавший фотографию куриных ножек ко Дню России, был зарегистрирован в Twitter в июне 2020 года. В публикациях подписчиков поздравили с Троицей и с «днем снятия карантина». Кроме того, утверждалось, что бренд «Троекурово» «официально поддерживает права трансгендеров». Тогда же была создана страница во «ВКонтакте», на ней опубликованы те же посты, что и в Twitter.

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По материалам: lenta.ru

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