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Показ «Унесенных ветром» сопроводят речью о расизме

Показ «Унесенных ветром» сопроводят речью о расизмеКадр: фильм «Унесенные ветром»

Показ «Унесенных ветром» на американском стриминговом сервисе HBO Max будут сопровождать речью о расизме. Об этом сообщает CNN.

Ранее на фоне протестов из-за смерти чернокожего охранника Джорджа Флойда компания приняла решение убрать фильм из каталога. Теперь же ленту 1939 года решили вернуть с условием, что перед ее демонстрацией будет звучать вступительное слово телеведущей и преподавательницы истории кино в Чикагском университете Жаклин Наджумы Стюарт.

«Для меня это возможность подумать о том, чему нас могут научить классические фильмы. Прямо сейчас люди обращаются к фильмам о расовых проблемах, а самые популярные книги на Amazon посвящены борьбе с расизмом. Если люди действительно усвоят эти уроки, мы будем готовы к честным и продуктивным разговорам о том, как живут чернокожие на экране и за его пределами», — отметила Стюарт. Она пояснила, что во вступлении к картине будет рассказывать об историческим контексте и рабстве.

Преподавательница заявила, что фильм «Унесенные ветром» должен оставаться «доступными для просмотра, анализа и обсуждения». По ее словам, это произведение искусства, по которому можно изучать превосходство белых людей в массовой культуре.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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