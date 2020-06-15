Полумесяц для украшения детской из дисков

Алексей Вольцев

Комната ребенка в квартире — это одно, а комната ребенка на даче, в деревенском доме — это совсем другое. Все на даче ближе к природе, сказочнее. Совсем не хочется захламлять дом на природе современными штучками. Но ведь и пустую комнату не оставишь. Я, конечно, хорошо отношусь к минимализму, но дите не поймет.

Когда на веранде я наткнулась на пачку СД-дисков, то сразу поняла — это то, что нужно. Сколько всего не только красивого, но и полезного можно изготовить из этих бесполезных, на первый взгляд кругляшей.

Я решила украсить комнату полумесяцами из дисков. Для изготовления такой красивой поделки потребуется не так и много компонентов. Клей, нитки, ножницы и сами диски. Нитку лучше взять гладкую, а если есть, то серебряную или золотую. Тогда поделка получится просто изумительная.

Наложив один диск на другой, и немного сдвинув его в сторону, я нарисовала полумесяц. Затем просто вырезала его ножницами — ничего сложного, главное не торопиться, чтобы диск не треснул.





Из оставшегося, довольно большого куска диска, нарезала несколько звезд, разной формы и величины. Я делала довольно длинную подвеску, поэтому мне понадобилось 2 диска на звезды.

Осталось немного. Нужно склеить всю нашу конструкцию. Начинаем снизу, то есть с самой нижней звезды. Лучше всего занять весь стол и распределить звезды так, как они будут висеть на нитях. Теперь склеиваем несколько звезд на каждую нитку. Нитки тоже должны быть разной длины.

Как только звезды закреплены, приклеиваем нитки за кончик, к самому полумесяцу. Осталось приклеить главную нить, на которой будет держаться вся наша красота.

Размеры поделок зависят только от вас. Ну, и немного от того, где они будут повешены. Я повесила парочку над письменным столом, а одну вблизи от окошка. Днем на нем играли солнечные блики, а ночью отражался свет ночника. Ребенку очень понравилось, а мне еще больше.

Идея мне понравилась настолько, что я сделала подобные подвески и в беседку на улице. Вечером, когда во дворе и вокруг беседки начинали светить фонарики, очень приятно было посидеть на воздухе и помечтать, любуясь на звезды. Пусть и самодельные, но от этого не менее прекрасные.