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Посетовавший на безденежье артистов Пригожин рассказал о даче в Швейцарии

Посетовавший на безденежье артистов Пригожин рассказал о даче в ШвейцарииФото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский продюсер Иосиф Пригожин, ранее посетовавший на безденежье артистов во время эпидемии коронавируса, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» о имеющейся недвижимости.

По его словам, он живет в многоквартирном доме и не имеет загородного дома. Затем продюсер признался, что вряд ли в этом году сможет поехать на свою дачу в Швейцарии. «Какое у меня место на Женевском озере, фантастическое! Оно на 99 процентов дешевле того, что предлагает сегодня Москва согласно нашему статусу и уровню», — заявил Пригожин.

Он также рассказал, что в его семьи только один автомобиль, остальные машины периодически предоставляют производители на контрактной основе. Среди них — Audi, Mercedes и Rolls-Royce.

Пригожин заявил, что сам вырос в бедной семье и знаком с ситуацией, когда люди живут от «зарплаты до зарплаты», но даже в самые трудные времена он старался откладывать немного денег.

«Я богат, в принципе, — очень — тем, что у меня прекрасная жена. Я богат тем, что у меня есть дети прекрасные», — признался продюсер, добавив, что он как управляющий компании супруги, певицы Валерии всегда создавал депозит как минимум с расчетом на полгода или год.

В конце мая Пригожин пожаловался, что многие звезды оказались в чудовищном положении ввиду ограничений, введенных на фоне вспышки коронавируса. Он добавил, что сейчас артисты вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить», и положение дел, по его прогнозам, улучшится не раньше чем через полгода. Заявление продюсера вызвало ответную реакцию среди общественности.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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