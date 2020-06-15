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Посол США в России «разочарован и разъярен» приговором шпиону Уилану

Посол США в России «разочарован и разъярен» приговором шпиону Уилану

Никаких свидетельств, доказывающих вину Пола Уилана, в суде представлено не было, США продолжат добиваться его освобождения и будет требовать правосудия, а не обмена. Такое заявление сделал сегодня, 15 июня, посол США в России Джон Салливан по итогам оглашенного приговора Мосгорсуда.

Салливан добавил, что «разочарован и разъярен», а обвинительный приговор ухудшит отношения двух стран.

Как сообщало ИА Newstes , гражданин США, Канады, Великобритании и Ирландии Пол Уилан сегодня был признан судом виновным в шпионаже и получил 16 годов колонии строгого режима.

Прокурор, который просил для американца 18 лет лишения свободы, заявил, что его вина полностью доказана, защита Уилана и он сам настаивали на его невиновности. До оглашения приговора пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс оскорбила суд, заявив, что «российская судебная система высмеивает саму идею справедливости».

Сам Уилан признал в суде, что его взяли с поличным при получении флешки. Правда, он думал, что там будут фотографии из его поездки в Сергиев Посад в 2018 году. По версии следствия, там были материалы, составляющие гостайну.

В момент задержания Уилан являлся директором по безопасности американской компании BorgWarner, производящей автозапчасти. После ареста он был уволен.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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