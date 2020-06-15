Познер опроверг слух о "раскрутке" скандала вокруг Ефремова

Алексей Вольцев

Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с порталом "Бизнес Online" прокомментировал смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова, подчеркнув, что эта история привлекает внимание, поскольку ее действующим является известный человек.

Журналист считает, что такие темы вызывают "дикий" интерес и привлекают гораздо больше зрителей, чем, например, обсуждение экономических вопросов.





"Я не считаю, что дело кто-то специально раскручивает. Это абсолютно нормальная вещь, то же самое было бы в любой стране", — заявил Познер.

Телеведущий отметил, что ему жалко погибшего в аварии Сергея Захарова и его семью.





"Мне его (Ефремова. — Прим. Ред.) не жалко. Он пьет, причем давно и много. А то, что он садится, и не в первый раз, за руль, будучи абсолютно пьяным, это безответственность, которая и привела к тому, что он убил человека", — пояснил он.

Познер надеется, что артист получит такое же наказание, что и совершенно неизвестный человек за это же преступление.