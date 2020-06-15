Познер опроверг слух о "раскрутке" скандала вокруг Ефремова
Журналист считает, что такие темы вызывают "дикий" интерес и привлекают гораздо больше зрителей, чем, например, обсуждение экономических вопросов.
"Я не считаю, что дело кто-то специально раскручивает. Это абсолютно нормальная вещь, то же самое было бы в любой стране", — заявил Познер.
Телеведущий отметил, что ему жалко погибшего в аварии Сергея Захарова и его семью.
"Мне его (Ефремова. — Прим. Ред.) не жалко. Он пьет, причем давно и много. А то, что он садится, и не в первый раз, за руль, будучи абсолютно пьяным, это безответственность, которая и привела к тому, что он убил человека", — пояснил он.
Познер надеется, что артист получит такое же наказание, что и совершенно неизвестный человек за это же преступление.