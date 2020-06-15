Президент Польши: ЛГБТ хуже коммунизма

Вадим Карасев

Президент Польши Анджей Дуда назвал ЛГБТ "более разрушительной идеологией, чем коммунизм". Предыдущее поколение, по его словам, не для того боролось с промыванием мозгов детям в школах, чтобы вместо коммунистической пропаганды пришло нечто еще более разрушительное.

Как сообщает BBC, Дуда напомнил, что борьба польских диссидентов с коммунистическим режимом заняла 40 лет, но теперь над детьми нависла угроза еще хуже. Эти слова прозвучали во время предвыборной гонки, где действующий президент будет соперничать с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским.

"Они боролись не для того, чтобы мы приняли другую идеологию, еще более разрушительную для человека. Идеологию, которая под клише уважения и терпимости скрывает глубокую нетерпимость".

Глава государства подчеркнул, что форма сексуального воспитания должна выбираться исключительно на усмотрение родителей. Никакие учреждения не имеют права вмешиваться в этот процесс, считает он.

К 2020 году Польша стала ключевым из европейских государств, противостоящих политике Брюсселя по продвижению ЛГБТ-ценностей. Отдельные районы этой страны объявили себя "зонами, свободными от ЛГБТ", а в программе Анджея Дуды содержится обещание запретить однополым парам усыновлять детей, вступать в брак и пропагандировать подобные вещи в школах.