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Пригожин решил помочь бедствующим артистам "покушать купить"

Пригожин решил помочь бедствующим артистам "покушать купить"

Продюсер Иосиф Пригожин поблагодарил правительство за решения, которые позволят актерам справиться с кризисной ситуацией. Речь идет о выплатах по безработице и освобождении от налогов за второй квартал.

В эфире радиостанции "Говорит Москва" он сказал, что "низко кланяется" руководству страны. Присланные ему деньги он готов отдать бедствующим музыкантам.

"Нам компенсировали затраты наши, приличные, нашему телеканалу, денежные. Всё-таки там какие-то деньги дали. Согласно МРОТ, какие-то три копейки дали, но это уже спасение, хотя бы покушать купить".

Пригожин добавил, что артисты действительно находятся в бедственном положении и привел в пример свою жену Валерию Перфилову.

"Это не просто артист, это предприятие, вокруг которого сосредоточено огромное количество людей. Они работают на неё, рядом с ней, они требуют тоже определённых денег. Представьте, Валерия перестала работать – и перестало кушать минимум 15 семей", – сказал он и заверил, что никого не уволил в период пандемии.

Ранее стало известно, что ряд российских звезд, в том числе Иосиф Пригожин, Дима Билан, Николай Басков, Тимати и другие обратились в ФНС в надежде получить выплаты как представители бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса. Сам Пригожин возмутился тем, что кто-то обсуждает его доходы.

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По материалам: uposters.ru

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