Продление сделки ОПЕК+ на месяц логично, заявил глава "Газпром нефти"

Анастасия Иванова

Баланс спроса и предложения на рынке нефти ещё не достигнут, продление сделки ОПЕК+ на месяц является логичным, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.





"Баланс спроса и предложения ещё не достигнут, ещё по-прежнему на рынке достаточно много избыточных запасов, которые сформированы за последние месяцы. В условиях того, что мы только-только выходим из карантинов, конечно, продление на месяц максимального сокращения добычи, безусловно, является логичным", - сказал Дюков в интервью телеканалу "Россия 24".

Он напомнил, что сокращение инвестпрограммы компании в 2020 году составит порядка 20%. При этом "Газпром нефть" продолжает реализацию всех крупных проектов. "С другой стороны, мы не отказываемся от тех стратегических ставок, которые были сделаны в своё время в компании", - отметил Дюков.

Саудовской Аравии – показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.