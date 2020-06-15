Профилактика и лечение зубов в стоматологическом центре «Вашли»

Роман Иванов

Проблемы с зубами затрагивают более 90% людей в мире. Это связано с ухудшением экологии, наследственностью, сопутствующими заболеваниями и некачественным питанием.

Наиболее распространенная проблема болезни зубов ­– это кариес. Чаще всего он встречается в бороздах, на касательных поверхностях, в области шеек, реже на гладких поверхностях. В зависимости от стадии развития кариозного заболевания оно может иметь форму неприглядных пятен кариеса, вплоть до твердых дефектов зубной ткани. Несвоевременное лечение кариеса причиняет острую или ноющую боль, и если не уделять лечению должного внимания, в конечном счете, к потере зуба.

Стоматологический центр «Вашли» предлагает широкий спектр услуг по лечению зубов. Ознакомиться со всем перечнем услуг вы сможете на официальном сайте по ссылке https://www.vashli.by/. Стоматологический центр осуществляет свою деятельность уже более 20 лет, в штате работают опытные, высококвалифицированные врачи различных направлений в сфере стоматологии, для лечения используется передовое, современное оборудование.

Профилактика и лечение кариеса

Лечение кариеса включает удаление кариозно измененных тканей зуба, подготовку (чистку) и заполнение дефекта специальным материалом (пастой, цементным расствором). Эти материалы представляют собой светоотверждаемые микрогибридные композиты, встречающиеся в широком диапазоне цветов.

Реконструкция полости на основе стандартных оттенков, а также внешних и внутренних оттенков гарантирует идеальную имитацию тканей зуба. Эмалированный композит высшего класса гарантирует исключительную эстетику и гладкость восстановленного зуба.

Зубные имплантаты в стоматологии «Вашли»

Зубной имплантат представляет собой искусственный корень, вставленный на место удаленного, с последующим наращиванием или установкой полимерной копии зуба. Благодаря одному или нескольким имплантатам можно восстановить целый зубной рад, как на верхней, так и на нижней челюсти – это коронки, мосты или схемные зубные протезы.

Имплантаты выполняют из титана, полностью биосовместимого материала, поэтому отторжение искусственного материала организмом исключено. Процедура установки имплантата проводится под местной анестезией и является полностью безболезненной.

Больше информации о предоставляемых услугах по лечению зубов в стоматологическом центре «Вашли» вы сможете просмотреть на официальном сайте компании по адресу vashli.by.