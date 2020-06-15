Программа льготного сельского ипотечного кредитования получит дополнительное финансирование

Вадим Карасев

Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что в 2020 году программа льготного сельского ипотечного кредитования дополнительно будет профинансирована на два млрд рублей.

Практика первых месяцев льготной сельской ипотеки показала крайнюю востребованность программы — спрос со стороны граждан в несколько раз превысил годовой план выдачи таких льготных кредитов. Поэтому объем финансирования проекта будет увеличен втрое: на "Сельскую ипотеку" будет выделено еще два миллиарда рублей, — заявила Абрамченко.

В Минсельхозе России отметили, что программа развития сельских территорий, которая реализуется в настоящее время, включает в себя проведение мероприятий по привлечению граждан в село, повышение уровня их жизни, создание комфортной среды проживания.

Также осуществляется льготное ипотечное кредитование, максимальная ставка при котором составляет 3% годовых. Одни миллиард средств, выделенных в рамках проекта, позволяет выдать около 28 млрд рублей на улучшение жилищных условий более 10 тыс семей, при этом площадь жилья достигнет порядка 1 млн кв м.

Дополнительное выделение финансирование в размере 2 млрд рублей, по словам вице-премьера, позволит увеличить объемы привлекаемых кредитных ресурсов и обеспечить жильем и комфортными условиями более 45 тысяч домохозяйств. В таком случае, объем кредитования может вырасти до 120 млрд рублей, а площадь жилья - 4 млн кв м. Особенно важны такие меры поддержки населения в условиях пандемии.

Также Абрамченко отметила, что подобные программы могут стать эффективной мерой поддержки в сфере жилищного строительства и, как следствие, роста экономической активности на сельских территориях, уровня занятости местного населения и активного использования неиспользуемых земель для сельхозпроизводства и строительства, сообщает РИА Новости.

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