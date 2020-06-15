Путин назвал меры поддержки россиян во время пандемии эффективными

Алексей Вольцев

Расчет мер поддержки россиян в период пандемии коронавируса был продуманным и эффективным, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

"Все пакеты мер принимались обосновано, последовательно, с учетом развития обстановки и ситуации в экономике, на рынке труда. Объемы и время предоставления поддержки рассчитывались так, чтобы это было максимально эффективно, чтобы помощь поступала тем, кто в ней особенно нуждается", - сказал Путин.

Он отметил, что "такой подход исключал любой популизм, действовал принцип адресности, учета конкретных жизненных ситуаций, с которыми столкнулись люди".

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