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Путин назвал меры поддержки россиян во время пандемии эффективными

Путин назвал меры поддержки россиян во время пандемии эффективными
Расчет мер поддержки россиян в период пандемии коронавируса был продуманным и эффективным, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

"Все пакеты мер принимались обосновано, последовательно, с учетом развития обстановки и ситуации в экономике, на рынке труда. Объемы и время предоставления поддержки рассчитывались так, чтобы это было максимально эффективно, чтобы помощь поступала тем, кто в ней особенно нуждается", - сказал Путин.

Он отметил, что "такой подход исключал любой популизм, действовал принцип адресности, учета конкретных жизненных ситуаций, с которыми столкнулись люди".


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# Экономика
По материалам: ria.ru

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