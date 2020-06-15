Путин назвал причины взятия аэропорта "Слатина" в Косово в 1999 году

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин рассказал, почему было принято решение брать аэропорт "Слатина" в Косово в 1999 году. Тогда в ходе марш-броска на Приштину была взята единственная воздушная гавань в мятежном регионе.

По словам президента, который тогда был секретарем Совбеза, идея броска принадлежала генералу Анатолию Квашнину. Он решил не согласовывать это с высшими должностными лицами, в том числе со своим начальством, но в конечном итоге это было сделано.

"Ко мне пришел начальник Генерального штаба, тогда генерал Квашнин, и он мне сказал о том, что вот есть такая идея - захватить этот аэропорт. На вопрос "Зачем?" он ответил, что ясно, что нам придется оттуда когда-то уйти, но будет чем торговаться".

Сам Путин ответил, что не возражает против захвата объекта, если военные считают это целесообразным. В ночь с 11 на 12 июня операция была успешно проведена.

В 1999 году после захвата "Слатины" НАТО в лице США начало переговоры с Россией на территории Финляндии. При этом аэропорт осаждался прибывающими каждый день британскими военными. В июле Москва тоже нарастила свои силы, перебросив военных по воздуху и морю. С 15 октября Россия разрешила использование аэропорта для осуществления пассажирских рейсов.

Главным политическим итогом броска стало пребывание миротворцев из РФ в Косово вплоть до 2003 года; при этом НАТО так и не выделила России отдельного сектора на захваченных землях.