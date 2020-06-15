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Путин обсудил с Вучичем двустороннее сотрудничество

Путин обсудил с Вучичем двустороннее сотрудничество
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем перспективы активизации сотрудничества РФ и Сербии, в том числе в контексте отмены ограничений из-за COVID-19, сообщает пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор президентов состоялся по инициативе сербской стороны.

"Дана позитивная оценка высокому уровню российско-сербского стратегического партнерства. Обсуждены перспективы активизации межгосударственного сотрудничества, в том числе в контексте поэтапной отмены ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.


Москве 24 июня, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
# Политика
По материалам: ria.ru

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