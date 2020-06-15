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Ракетный катер ТОФ провел артиллерийские стрельбы в Японском море

Ракетный катер ТОФ провел артиллерийские стрельбы в Японском море
Ракетный катер "Р-20" Тихоокеанского флота в рамках учений в Японском море провел артиллерийские стрельбы, сообщила пресс-служба ТОФ.

"В полигоне боевой подготовки катер совершенствовал организацию ведения морского боя с надводным кораблем условного противника в условиях противодействия его авиации. В ходе учения по организации противовоздушной обороны для поражения имитированной воздушной цели "Р-20" применил 76-миллиметровую артустановку АК-176", - говорится в сообщении.

Позднее для обезвреживания морской плавающей мины в "районе интенсивного судоходства" экипаж катера задействовал скорострельные артиллерийские установки АК-630М.


Военные также отработали упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провели учения по РХБ защите, борьбе за живучесть корабля и плаванию в условиях ограниченной видимости.

# В мире
По материалам: ria.ru

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