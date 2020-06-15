России и США предсказали новую ядерную гонку

Вадим Карасев

Фото: РИА Новости

Эксперты опасаются, что Россию и США ждет новая ядерная гонка: количество ядерного оружия сокращается, но его все еще модернизируют. С таким предсказанием выступили авторы доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (The Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI).

В начале 2019-го ядерные державы — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР — обладали 13 400 единицами ядерного оружия. Это на четыре сотни меньше, чем в начале 2018-го: тогда у стран было 13 865 единиц оружия. Из них 1800 находятся в состоянии повышенной боевой готовности, а еще 3720 хранятся на складах оперативных частей.

На Россию и США приходится более 90 процентов мирового ядерного оружия. Эксперты опасаются, что ситуация с сокращением ядерных вооружений может ухудшиться, если Москва и Вашингтон не смогут договориться о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Тупик с продлением договора СНВ-3 (...) позволяет предположить, что эра двусторонних соглашений о контроле над ядерными вооружениями между Россией и США может подходить к концу», — рассказал глава программы по ядерному разоружению, контролю над вооружениями и нераспространению SIPRI Шеннон Кайл. По его мнению, потеря ключевых каналов связи между странами может привести к новой гонке ядерных вооружений.

В феврале 2021 года истекает срок действия договора СНВ-3. Если Вашингтон и Москва договорятся о его продлении, ситуация может выйти из тупика. Эксперты отмечают, что пока прогресса не наблюдается: США пытаются подключить к договору Китай, из-за чего стороны не могут договориться.

США заявляли, что думают о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией, который истекает в 2021 году, однако предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, которые не входят в нынешнее соглашение. Кроме того, было отмечено, что для продления договора Москва должна убедить Китай «сесть за стол переговоров». Он пояснил, что одна из основных проблем с новым Договором о СНВ заключается в том, что в нем не участвует Пекин.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.