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Российские учителя, преподающие в школах Киргизии, вернулись на родину

Российские учителя, преподающие в школах Киргизии, вернулись на родину

Минпросвещения России организовало возвращение на родину учителей-предметников, участвующих в реализации гуманитарного проекта по обеспечению образовательной деятельности российских педагогических работников в образовательных учреждениях зарубежных стран, а также членов их семей, сообщает пресс-служба ведомства.

Российские учителя, преподающие в школах Киргизии, прибыли в Россию 13 июня. Ранее на Родину вернулись учителя, содействующие развитию русского языка в Таджикистане. Вопрос проработан Минпросвещения России совместно с МИДом России, Минкомсвязью России, Минтрансом России, Росавиацией и другими заинтересованными государственными органами.

«Значимость проекта, в рамках которого российские учителя преподают иностранным школьникам русский язык и знакомят их с русской культурой, не только в его востребованности и продвижении российского образования за рубежом. Наши учителя получают ценный опыт межкультурного взаимодействия и овладевают лучшими практиками преподавания, которые могут быть полезны и для отечественной системы образования», – отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Российские педагоги преподавали в школах Киргизии с начала текущего учебного года и обучили свыше 2 тысяч местных школьников. Это учителя русского языка и литературы, математики и начальных классов. В Таджикистане российские преподаватели обучили более 7,5 тысячи местных школьников самым разным дисциплинам – русскому языку, литературе, математике, физике, химии, биологии и географии.

Помимо работы в классе, учителя занимались с детьми творческой деятельностью, знакомили их с русской культурой, историей и традициями, организовывали литературные вечера, конкурсы, просмотры российских фильмов.

Также педагоги имеют возможность профессионально развиваться: они регулярно участвуют в круглых столах и семинарах.

Гуманитарный проект, в рамках которого российские педагогии преподают за рубежом, реализуется в Киргизии с 2019 года, в Таджикистане – с 2017-го, во Вьетнаме – с 2020 года. За это время проект доказал свою востребованность, неоднократно отмечался в ходе двусторонних встреч на высшем уровне, а деятельность российских преподавателей привела к росту уровня владения русским языком среди местных школьников.

«В Киргизии очень мало учителей, которые говорят на русском языке, и дети хотят, чтобы им преподавали российские учителя, которые владеют этим языком как родным, здесь это большая редкость, – рассказывает учительница русского языка и литературы Сания Эркаева. – Дети не просто хотят учить русский язык, они его любят, им это интересно».

В связи с эффективностью и особой популярностью гуманитарного проекта среди местных жителей Минпросвещения России во взаимодействии с киргизскими и таджикистанскими партнёрами планирует продолжать его реализацию в следующем учебном году, а также расширять его географию. Министерство уже ведёт переговоры с иностранными коллегами из Узбекистана, Монголии, Сербии, Франции, Бельгии и Словакии.

В связи с эпидемиологической обстановкой в Киргизской Республике с конца марта 2020 года обучение в школах было переведено на дистанционный формат. В настоящий момент учебный год в республике официально завершен.

# Общество
По материалам: edu.ru

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