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Российский корабль провел артиллерийские стрельбы в Японском море

Российский корабль провел артиллерийские стрельбы в Японском море

Ракетный катер Р-20 Тихоокеанского флота в рамках отработки элементов курсовой задачи К-2 провел в Японском море учение с практическим выполнением артиллерийской стрельбы. Об этом сегодня, 15 июня, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

«В полигоне боевой подготовки катер совершенствовал организацию ведения морского боя с надводным кораблем условного противника в условиях противодействия его авиации. В ходе учения по организации противовоздушной обороны для поражения имитированной воздушной цели Р-20 применил 76-мм артустановку АК-176», — пояснили в военном ведомстве.

Отмечается, что позднее для обезвреживания морской плавающей мины, обнаруженной в «районе интенсивного судоходства», были задействованы скорострельные артиллерийские установки АК-630М.

Также экипаж катера отработал упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провел учения по РХБ защите и борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узкости и плаванию в условиях ограниченной видимости

# Россия
По материалам: eadaily.com

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