С июля в Украине изменится система финансирования больниц
Сегодня, 13:56 Анастасия Иванова
С 1 июля вступят в силу нормативные изменения, которые позволят финансировать медучреждения на прошлогоднем уровне. Об этом сообщил в понедельник, 15 июня, министр здравоохранения Максим Степанов.
"Что касается пересмотра тарифов, недопущения увольнения медработников: уже на согласовании находятся соответствующие нормативные документы о внесении изменений: не было допущено финансирование меньше, чем было в прошлом году. Эти изменения, думаю, что вступят в силу с 1 июля. И, соответственно, медицинские учреждения получат финансовый ресурс, который позволит платить зарплаты и не закрыться", - сказал Степанов.
Он отметил, что эти меры будут действовать до конца года.
"Паралельно мы отрабатываем механизмы, каким образом с 2021 года будет функционировать система медицинской помощи", - добавил министр.
Ранее Степанов объяснил, почему второй этап медреформы был не эффективным. По его словам, в некоторых областях недофинансирование экстренной медпомощи на уровне 60-80%.
По материалам: gogetnews.info