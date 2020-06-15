Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

С июля в Украине изменится система финансирования больниц

С июля в Украине изменится система финансирования больниц
С 1 июля вступят в силу нормативные изменения, которые позволят финансировать медучреждения на прошлогоднем уровне. Об этом сообщил в понедельник, 15 июня, министр здравоохранения Максим Степанов.

"Что касается пересмотра тарифов, недопущения увольнения медработников: уже на согласовании находятся соответствующие нормативные документы о внесении изменений: не было допущено финансирование меньше, чем было в прошлом году. Эти изменения, думаю, что вступят в силу с 1 июля. И, соответственно, медицинские учреждения получат финансовый ресурс, который позволит платить зарплаты и не закрыться", - сказал Степанов.
Он отметил, что эти меры будут действовать до конца года.

"Паралельно мы отрабатываем механизмы, каким образом с 2021 года будет функционировать система медицинской помощи", - добавил министр.

Ранее Степанов объяснил, почему второй этап медреформы был не эффективным. По его словам, в некоторых областях недофинансирование экстренной медпомощи на уровне 60-80%.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Показ «Унесенных ветром» сопроводят речью о расизме
Показ «Унесенных ветром» сопроводят речью о расизме
Кремль заявил об адекватном ответе на недружественные проявления Чехии
Кремль заявил об адекватном ответе на недружественные проявления Чехии
Япония откажется размещать у себя комплексы ПРО США
Япония откажется размещать у себя комплексы ПРО США
Дочь маршала Конева попросила отправить его памятник из Чехии в Россию
Дочь маршала Конева попросила отправить его памятник из Чехии в Россию
В Госдуме оценили идею о платном выпуске банковских карт
В Госдуме оценили идею о платном выпуске банковских карт
Пищевой гигант бросил вызов глобальной катастрофе
Пищевой гигант бросил вызов глобальной катастрофе
За малыми пандами проследят с помощью GPS-ошейников
За малыми пандами проследят с помощью GPS-ошейников
Третьяковская галерея перенесла открытие для посетителей на 3 июля
Третьяковская галерея перенесла открытие для посетителей на 3 июля
Гудков объяснил шутку Собчак об изнасиловании Костюшкина
Гудков объяснил шутку Собчак об изнасиловании Костюшкина
Российские учителя, преподающие в школах Киргизии, вернулись на родину
Российские учителя, преподающие в школах Киргизии, вернулись на родину
Более 400 выпускников техникумов Кузбасса сдадут демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills
Более 400 выпускников техникумов Кузбасса сдадут демонстрационные
Посол США в России «разочарован и разъярен» приговором шпиону Уилану
Посол США в России «разочарован и разъярен» приговором шпиону Уилану

Топ на сегодня

Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
В ЕС резко усилился приток беженцев
В ЕС резко усилился приток беженцев
Адвокат оценил шансы Ефремова "закосить под больного"
Адвокат оценил шансы Ефремова "закосить под больного"
Модель, художница и фея Кремниевой долины: чем жила в нулевые и чем живет сейчас Юлия Мильнер
Модель, художница и фея Кремниевой долины: чем жила в нулевые и чем
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен без объяснения причин
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен без объяснения причин

Еще по теме

Все не так: в Минздраве объяснили, почему провалился второй этап медреформы
Чтобы полностью провести медреформу, нам нужно три года, - Степанов
Лечить украинцев от всех болезней будут по отечественным протоколам
В Минздраве ближе к 22 июня определятся относительно массовых мероприятий