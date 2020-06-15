С июля в Украине изменится система финансирования больниц

Анастасия Иванова

С 1 июля вступят в силу нормативные изменения, которые позволят финансировать медучреждения на прошлогоднем уровне. Об этом сообщил в понедельник, 15 июня, министр здравоохранения Максим Степанов."Что касается пересмотра тарифов, недопущения увольнения медработников: уже на согласовании находятся соответствующие нормативные документы о внесении изменений: не было допущено финансирование меньше, чем было в прошлом году. Эти изменения, думаю, что вступят в силу с 1 июля. И, соответственно, медицинские учреждения получат финансовый ресурс, который позволит платить зарплаты и не закрыться", - сказал Степанов.Он отметил, что эти меры будут действовать до конца года."Паралельно мы отрабатываем механизмы, каким образом с 2021 года будет функционировать система медицинской помощи", - добавил министр.Ранее Степанов объяснил, почему второй этап медреформы был не эффективным. По его словам, в некоторых областях недофинансирование экстренной медпомощи на уровне 60-80%.