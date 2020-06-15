Сатановский назвал причину отказа США представить снимки по делу МН17

Вадим Карасев

Известный политолог Евгений Сатановский в своем блоге заявил, что отказ США от предоставления дополнительных доказательств в виде спутниковых снимков по делу о крушении МН17, говорит о том, что Вашингтон не намерен ввязываться в скандал, опасаясь быть разоблаченным.

По мнению политолога, по крайне мере странным можно назвать тот факт, что США фактически отказались помогать Украине доказывать свою невиновность в деле сбитого Boeing-777. Сатановский уверен, что у американцев попросту нет данных снимков, они не существуют в природе.

Сам президент США Дональд Трамп не заинтересован в международном скандале при разоблачении поддельных снимков, поэтому в Гааге США "закрыли крышку гроба" над процессом по гибели МН17, считает Сатановский. Он отметил, что заявление американского министра обороны о запрете на обнародование спутниковых снимков выглядят не просто несерьезным, а смешным.

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