Счетная палата выявила у Минсельхоза, Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения на 900 млн рублей

Влада Некрасова

Счетная палата (СП) выявила нарушения на 900,7 миллионов рублей в работе Минсельхоза, Росрыболовства и Россельхознадзора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Министерство сельского хозяйства и подконтрольные ему Росрыболовство и Россельхознадзор. Проверка выявила нарушения и недостатки на общую сумму 900,7 млн руб. Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз», — говорится в сообщении.

В том числе, были выявлены системные нарушения на сумму 216,4 миллионов рублей при предоставлении межбюджетных трансфертов. Отмечается, что они связаны с отсутствием надлежащего контроля со стороны министерства за соблюдением регионами обязательств, установленных соглашениями.

Кроме того, в Счетной палате сообщили, что Росрыболовство в 2019 году допустило нарушений на 250,5 миллионов рублей, многие из которых в сфере закупок. Ведомство, в частности, выявило ограничения конкуренции, необоснованное формирование цены контракта, несоблюдение условий закупок, а также факты неправомерной оплаты работ, несоответствующих условиям контрактов.

В свою очередь, палата отметила ряд нарушений и в Россельхознадзоре, в том числе, связанных с постановкой на учет федерального имущества, формированием плана информатизации, а также неэффективным использованием средств федерального бюджета при осуществлении закупок малого объема. Общий недостаток для всех трех проверенных объектов — недостаточная работа по сокращению объектов незавершенного строительства (ОНС).

Ранее в судебном департаменте при Верховном суде (ВС) и Мосгорсуде были выявлены нарушения на сумму свыше 5,2 млрд рублей при расходовании бюджета в 2019 году.