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«Шахтёр» находится в шаге от чемпионского титула в УПЛ

«Шахтёр» находится в шаге от чемпионского титула в УПЛ
«Шахтёру» осталось выиграть один матч для обеспечения чемпионства в украинской Премьер-Лиге. Сегодня «горняки» с минимальной разницей в счёте разобрались с «Колосом».
Единственный гол в матче был забит на старте второго тайма. Его автором стал форвард Жуниор Мораес.
«Шахтёр» опережает ближайшего преследователя («Динамо» Киев) на 16 (!) очков. Уже на следующей неделе «горняки» могут 13-й раз в своей истории стать чемпионами Украины.

Колос – Шахтёр 0:1 (0:0)
Гол: Мораес, 48 (0:1).
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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