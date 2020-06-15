«Шахтёр» находится в шаге от чемпионского титула в УПЛ

Лидия Мартынова

«Шахтёру» осталось выиграть один матч для обеспечения чемпионства в украинской Премьер-Лиге. Сегодня «горняки» с минимальной разницей в счёте разобрались с «Колосом».Единственный гол в матче был забит на старте второго тайма. Его автором стал форвард Жуниор Мораес.«Шахтёр» опережает ближайшего преследователя («Динамо» Киев) на 16 (!) очков. Уже на следующей неделе «горняки» могут 13-й раз в своей истории стать чемпионами Украины.Колос – Шахтёр 0:1 (0:0)Гол: Мораес, 48 (0:1).