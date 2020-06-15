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Шоураннер "Ведьмака" раскрыла подробности сюжета второго сезона

Шоураннер "Ведьмака" раскрыла подробности сюжета второго сезона
Сценарист и продюсер Лорен Шмидт Хиссрич раскрыла подробности сюжета второго сезона фэнтези-сериала Netflix "Ведьмак", сообщает The Wrap.

По ее словам, в новых сериях будет меньше отсылок к прошлому, которые запутали многих зрителей в первом сезоне. Тогда поклонники романов Анджея Сапковского раскритиковали шоураннеров за чрезмерное использование разных периодов времени, в которых сначала рассказывают о прошлом Геральта (Генри Кавилл), Йеннифэр (Аня Чалотра) и Цири (Фрейя Аллан), а потом переносят действие в настоящее. Хиссрич заявила, что во втором сезоне они частично отойдут от такого приема.


"Очевидно, это был один из самых противоречивых моментов первого сезона. Но я до сих пор считаю, что таким образом наиболее правильно рассказывать истории, – прокомментировала Хисрич.

Продюсер добавила, что цель состояла в том, чтобы лучше раскрыть каждого из этих персонажей по отдельности.


"Во втором сезоне все герои существуют на одной временной шкале. Это позволило нам немного по-другому обыграть этот прием. Мы используем флешбэки (воспоминания героев) и флешфорварды (резкий скачок в будущее) – фактически объединяем временные шкалы совершенно по-другому, чего не смогли сделать в первом сезоне. Поэтому зрителям, тем более новым, будет легче следить за сюжетом и понимать его", – уверена она.

Лорен Шмидт Хиссрич рассказала, что ее любимое дополнение во втором сезоне – появление "новых ведьмаков", в том числе Весемира, Ламберта и Койона.


"В первом сезоне мы познакомились с Геральтом – главным ведьмаком, а потом с Ремусом, но он быстро умирает. Теперь зрителям пора узнать и о других охотниках за монстрами и нечистью", – объяснила она.

Съемки новых серий начались в феврале в Великобритании, но уже в начале марта были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что работу возобновят в августе, а премьера состоится в 2021 году.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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