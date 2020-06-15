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Сирия нанесла удар по десяткам террористов в Идлибе

Сирия нанесла удар по десяткам террористов в ИдлибеФото: Khalil Ashawi / Reuters

Самолеты сирийских ВВС уничтожили колонну террористов в горном районе Джебель-эз-Завия на юге провинции Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar.

По его данным, Сирия нанесла удар по боевикам группировки «Хорас-эд-Дин», связанной с террористической сетью «Аль-Каида» (запрещена в РФ). В составе колонны также находились члены «Туркестанской исламской партии» (джихадистская группировка, в основном состоящая из наемников-уйгуров, запрещена в России). Они передвигались между населенными пунктами Дейр-Сунбуль и Эль-Бараа.

В результате атаки десятки террористов погибли и получили ранения, также оказались выведены из строя несколько единиц бронетехники и военно-транспортных средств.

«Хорас-эд-Дин» и «Туркестанская исламская партия» действуют под эгидой террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», также запрещенной в России.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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