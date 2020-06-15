Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Системе допобразования детей в России – 102 года

Системе допобразования детей в России – 102 года

15 июня 2020 года исполняется 102 года системе дополнительного образования детей – важнейшего инструмента подготовки ребят к успешной жизни, формирования их ценностей и профессиональных предпочтений, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Система дополнительного образования детей в России ведет свою историю с 1918 года – открытия в Москве первого в стране государственного внешкольного детского учреждения «Биологическая станция юных любителей природы Сокольнического районного Совета рабочих депутатов».

В том же году состоялся I Всероссийский съезд по просвещению, который подстегнул развитие внешкольных учреждений (станций юных техников, натуралистов, детских парков и спортивных школ, домов культуры), формирование научно-методической базы внешкольной работы, начало проведения научных исследований.

Расцвет внешкольного образования пришелся на 60–80-е годы прошлого века, когда четко оформились задачи, содержание и формы внешкольной работы, сложилась её целостная система, не имеющая аналогов в мире.

С принятием в 1993 году закона «Об образовании» внешкольные учреждения поменяли название на учреждения дополнительного образования детей. На основе принципов свободы выбора деятельности, программ, форм работы и сотрудничества педагога и ребёнка постепенно выстраивалась вариативная система дополнительного образования.

Новый этап начался с утверждения в 2014 году Концепции развития дополнительного образования детей. В соответствии с федеральным проектом «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» к 2024 году качественным дополнительным образованием должны быть охвачены 80 процентов детей от 5 до 18 лет, в том числе живущих в малых городах, сёлах и труднодоступных территориях.

Одновременно по всей России развивается современная инфраструктура, открываются новые современные площадки, оснащённые высокотехнологичным учебным оборудованием.

К концу 2020 года дополнительные общеобразовательные программы будут реализовываться в 135 детских технопарках «Кванториум» в 80 субъектах Российской Федерации, 85 мобильных технопарках для детей из сёл и малых городов, 30 центрах «Дома научной коллаборации» на базе высших учебных заведений, в 70 центрах цифрового образования детей «IT-куб». Планируется обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в 2 365 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в 83 регионах России (с охватом более 644 тысяч детей). Также будет создано 520 тыс. новых мест дополнительного образования детей в 48 регионах страны.

Реализация федерального проекта позволит создать гармоничную образовательную среду для успешного развития каждого ребенка с опорой на национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в Белград
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в Белград
Создание «венгерского района» в Закарпатье — жертва ради движения в НАТО?
Создание «венгерского района» в Закарпатье — жертва ради движения
В сети обсуждают новые фото внучки Никиты Михалкова и прочат ей модельную карьеру
В сети обсуждают новые фото внучки Никиты Михалкова и прочат ей
Системе допобразования детей в России – 102 года
Системе допобразования детей в России – 102 года
Пять колледжей Удмуртии получили более 152 млн рублей грантов на создание мастерских
Пять колледжей Удмуртии получили более 152 млн рублей грантов на
МИД призвал Украину обеспечить нормальную работу посольства
МИД призвал Украину обеспечить нормальную работу посольства
Надежда Толоконникова связала свой интерес к мужчинам с давлением общества
Надежда Толоконникова связала свой интерес к мужчинам с давлением
Плющенко вызвал Навального «обсудить вопросы по-мужски»
Плющенко вызвал Навального «обсудить вопросы по-мужски»
Доходы руководства «Газпрома» выросли вопреки убыткам компании
Доходы руководства «Газпрома» выросли вопреки убыткам компании
МИД России оценил дело осужденного за шпионаж Уилана и сослался на опыт США
МИД России оценил дело осужденного за шпионаж Уилана и сослался на
Новый Lexus IS появится уже в скором времени
Новый Lexus IS появится уже в скором времени
Историк-расчленитель Соколов обвинил в трагедии своих оппонентов
Историк-расчленитель Соколов обвинил в трагедии своих оппонентов

Топ на сегодня

Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
В США решили прекратить платить безработным
В США решили прекратить платить безработным
Модель, художница и фея Кремниевой долины: чем жила в нулевые и чем живет сейчас Юлия Мильнер
Модель, художница и фея Кремниевой долины: чем жила в нулевые и чем
Путин назвал меры поддержки россиян во время пандемии эффективными
Путин назвал меры поддержки россиян во время пандемии эффективными
В Молдавии сняли ряд ограничений по коронавирусу
В Молдавии сняли ряд ограничений по коронавирусу

Еще по теме

Правительство утвердило паспорт проекта доступного допобразования для детей
Движению юннатов исполнилось 102 года
Количество отрядов юных инспекторов движения может вырасти до 40 тысяч к 2024 году
Власти Ямала направили 1,3 млрд рублей на подготовку школ к учебному году