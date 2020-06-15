Системе допобразования детей в России – 102 года

Анастасия Иванова

15 июня 2020 года исполняется 102 года системе дополнительного образования детей – важнейшего инструмента подготовки ребят к успешной жизни, формирования их ценностей и профессиональных предпочтений, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Система дополнительного образования детей в России ведет свою историю с 1918 года – открытия в Москве первого в стране государственного внешкольного детского учреждения «Биологическая станция юных любителей природы Сокольнического районного Совета рабочих депутатов».

В том же году состоялся I Всероссийский съезд по просвещению, который подстегнул развитие внешкольных учреждений (станций юных техников, натуралистов, детских парков и спортивных школ, домов культуры), формирование научно-методической базы внешкольной работы, начало проведения научных исследований.

Расцвет внешкольного образования пришелся на 60–80-е годы прошлого века, когда четко оформились задачи, содержание и формы внешкольной работы, сложилась её целостная система, не имеющая аналогов в мире.

С принятием в 1993 году закона «Об образовании» внешкольные учреждения поменяли название на учреждения дополнительного образования детей. На основе принципов свободы выбора деятельности, программ, форм работы и сотрудничества педагога и ребёнка постепенно выстраивалась вариативная система дополнительного образования.

Новый этап начался с утверждения в 2014 году Концепции развития дополнительного образования детей. В соответствии с федеральным проектом «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» к 2024 году качественным дополнительным образованием должны быть охвачены 80 процентов детей от 5 до 18 лет, в том числе живущих в малых городах, сёлах и труднодоступных территориях.

Одновременно по всей России развивается современная инфраструктура, открываются новые современные площадки, оснащённые высокотехнологичным учебным оборудованием.

К концу 2020 года дополнительные общеобразовательные программы будут реализовываться в 135 детских технопарках «Кванториум» в 80 субъектах Российской Федерации, 85 мобильных технопарках для детей из сёл и малых городов, 30 центрах «Дома научной коллаборации» на базе высших учебных заведений, в 70 центрах цифрового образования детей «IT-куб». Планируется обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в 2 365 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в 83 регионах России (с охватом более 644 тысяч детей). Также будет создано 520 тыс. новых мест дополнительного образования детей в 48 регионах страны.

Реализация федерального проекта позволит создать гармоничную образовательную среду для успешного развития каждого ребенка с опорой на национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации.